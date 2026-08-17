Virnetx stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Virnetx hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at