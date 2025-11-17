Virnetx stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Virnetx ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Virnetx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Virnetx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at