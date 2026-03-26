Virnetx: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Virnetx äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,000 USD gegenüber -5,050 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0,16 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1500 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at