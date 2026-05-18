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18.05.2026 06:31:29
Virnetx: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Virnetx präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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