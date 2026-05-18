Virnetx: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Virnetx präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at