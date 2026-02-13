|
ViroMed präsentierte Quartalsergebnisse
ViroMed stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,83 KRW, nach -43,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 490,2 Millionen KRW, gegenüber 1,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 69,98 Prozent präsentiert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7,950 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ViroMed ein EPS von -329,000 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat ViroMed mit einem Umsatz von insgesamt 2,60 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -47,77 Prozent verringert.
