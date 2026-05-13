VirTra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VirTra hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

VirTra vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,54 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at