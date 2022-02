Virtu Financial A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Virtu Financial A lud am 08.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virtu Financial A 1,18 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 485,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 455,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,57 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Virtu Financial A 5,76 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,91 Milliarden USD – eine Minderung um 15,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,27 Milliarden USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,19 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,79 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at