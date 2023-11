Virtu Financial A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Virtu Financial A hat am 02.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,450 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at