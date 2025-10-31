Virtu Financial A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Virtu Financial A lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Virtu Financial A 0,640 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Virtu Financial A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 824,8 Millionen USD im Vergleich zu 673,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at