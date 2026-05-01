Virtu Financial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Virtu Financial A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,10 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 770,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at