Virtu Financial A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Virtu Financial A hat am 26.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,00 USD, nach 4,57 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at