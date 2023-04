Virtu Financial A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Virtu Financial A stellte am 20.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,740 USD. Im letzten Jahr hatte Virtu Financial A einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at