Virtu Financial A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Virtu Financial A hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Virtu Financial A einen Umsatz von 784,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at