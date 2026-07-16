|
16.07.2026 06:31:29
Virtu Financial A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Virtu Financial A hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Virtu Financial A einen Umsatz von 784,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.