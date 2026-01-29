Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
|
29.01.2026 12:59:02
Virtu Financial Inc. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Virtu Financial Inc. (VIRT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $139.86 million, or $1.54 per share. This compares with $94.06 million, or $1.03 per share, last year.
Excluding items, Virtu Financial Inc. reported adjusted earnings of $294.45 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.3% to $969.88 million from $834.28 million last year.
Virtu Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $139.86 Mln. vs. $94.06 Mln. last year. -EPS: $1.54 vs. $1.03 last year. -Revenue: $969.88 Mln vs. $834.28 Mln last year.
