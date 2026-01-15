|
Virtual Global Education: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Virtual Global Education hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.
