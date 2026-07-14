Virtual Global Education präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Virtual Global Education ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Virtual Global Education die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Virtual Global Education im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at