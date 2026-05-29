Virtual Global Education stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Virtual Global Education hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,11 Prozent auf 1,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,7 Millionen INR gelegen.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 INR. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at