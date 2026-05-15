Virtualex Consulting, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Virtualex Consulting, präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 80,23 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 17,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 28,740 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virtualex Consulting, 39,22 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,49 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at