Virtuelle Betriebsführung für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Am 17. Mai um 18:30 Uhr: Vodafone präsentiert sich als AusbildungsstätteNeues Format: Stiftung ‚Pro Ausbildung‘ ermöglicht Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 virtuelle BetriebsrundgängeNoch nicht zu spät: Anmeldung noch möglichAufgezeichnet: Event auch im Nachgang anschauen„Wie sieht es eigentlich bei Vodafone im Büro aus? Wer arbeitet da und was muss ich eigentlich machen?“ Diese und zahlreiche weitere Fragen stellen sich viele Schülerinnen und Schüler, die sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden müssen. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat die Stiftung ‚Pro Ausbildung‘ ein neues, interaktives Format entwickelt: virtuelle Betriebserkundungen für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 und deren Eltern. Am 17. Mai präsentiert sich der Düsseldorfer Digitalisierungskonzern Vodafone als vielfältige Ausbildungsstätte mit zahlreichen Stellen für einen Berufseinstieg direkt nach dem Schulabschluss. Zusammen mit einem Berufsberater erhalten Schülerinnen und Eltern darin einen Überblick über die Ausbildungssituation in der jeweiligen Branche und können live Fragen an aktive Auszubildende des Unternehmens stellen.Als internationales Technologie-Unternehmen bietet Vodafone seinen Young Talents zahlreiche Chancen, direkt nach dem Schulabschluss die digitale Zukunft mitzugestalten. Und das im Rahmen vielfältiger Ausbildungsberufe. Nachwuchskräfte profitieren bei Vodafone von einer persönlichen Betreuung, Mentorinnen und Mentoren, intensiver Förderung sowie vielen Weiterentwicklungsangeboten. Aber auch mit der Du-Kultur, flachen Hierarchien und der Flexibilität, im Büro und im Home Office zu arbeiten, kann der Konzern punkten.Bei der virtuellen Betriebsführung werden zunächst Mitarbeitende sowie aktive und ehemalige Auszubildende von Vodafone das Unternehmen und die verschiedenen Ausbildungsberufe vorstellen. Ein Berufsberater der Agentur für Arbeit reflektiert danach grob den aktuellen Ausbildungsmarkt in der Telekommunikations- und Digitalisierungsbranche. Danach bietet sich interessierten Schülerinnen und Schülern und den Eltern noch ausreichend Zeit, ihre Fragen zu stellen, die die virtuell anwesenden Ansprechpartner direkt beantworten – egal ob es sich um Fragen zur Arbeitszeit, Übernahmemöglichkeiten oder Weiterbildungsangeboten handelt. Austausch steht bei diesem neuen Format an erster Stelle.„Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz sollte so einfach wie möglich sein. Mit diesem virtuellen Format wollen wir interessierte Schülerinnen und Schüler und deren Eltern gleichermaßen abholen und ihnen ermöglichen, live und direkt Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Das ist eine anschauliche, neue Möglichkeit, die spannenden Ausbildungsberufe in unserer Vodafone-Welt vorzustellen“, sagt Stefan Herbst, Ausbildungsreferent bei Vodafone Deutschland.Informationen zur AnmeldungDas virtuelle Event findet über Microsoft Teams statt und hat keine Begrenzung der Teilnehmeranzahl. Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind willkommen, sondern auch deren Eltern. Hier geht`s zur AnmeldungInformationen zum AusbildungsangebotTechnische Ausbildungsberufe:Ausbildung FachinformatikAusbildung IT-SystemelektronikAusbildung InformationselektronikWeitere Ausbildungsberufe:Ausbildung Kaufleute für EinzelhandelAusbildung Kaufleute für DialogmarketingAusbildung MediengestaltungAusbildung Hotelfachleute oder Koch/ KöchinAusbildung Medizinische FachangestellteDer Beitrag Virtuelle Betriebsführung für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.