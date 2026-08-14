Virtuoso Optoelectronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Virtuoso Optoelectronics lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2,84 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Virtuoso Optoelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,03 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,76 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at