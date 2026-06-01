Virtuoso Optoelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Virtuoso Optoelectronics hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,00 INR. Im Vorjahr waren 5,30 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,24 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Virtuoso Optoelectronics einen Umsatz von 6,88 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at