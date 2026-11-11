Virtus Investment Partners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Virtus Investment Partners hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 185,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at