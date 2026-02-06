Virtus Investment Partners Aktie
WKN DE: A0RK8G / ISIN: US92828Q1094
|
06.02.2026 19:18:03
Virtus Investment Partners, Inc. Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $35.45 million, or $5.17 per share. This compares with $33.29 million, or $4.66 per share, last year.
Excluding items, Virtus Investment Partners, Inc. reported adjusted earnings of $44.55 million or $6.50 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.9% to $208.02 million from $233.49 million last year.
Virtus Investment Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.45 Mln. vs. $33.29 Mln. last year. -EPS: $5.17 vs. $4.66 last year. -Revenue: $208.02 Mln vs. $233.49 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Virtus Investment Partners Inc
|
23.10.25
|Ausblick: Virtus Investment Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Virtus Investment Partners Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Virtus Investment Partners Inc
|140,29
|-7,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.