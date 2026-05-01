Virtus Investment Partners Aktie
WKN DE: A0RK8G / ISIN: US92828Q1094
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01.05.2026 13:10:23
Virtus Investment Partners, Inc. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $7.13 million, or $1.05 per share. This compares with $28.65 million, or $4.05 per share, last year.
Excluding items, Virtus Investment Partners, Inc. reported adjusted earnings of $36.61 million or $5.38 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.4% to $199.55 million from $217.93 million last year.
Virtus Investment Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.13 Mln. vs. $28.65 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $4.05 last year. -Revenue: $199.55 Mln vs. $217.93 Mln last year.
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Nachrichten zu Virtus Investment Partners Inc
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30.04.26
|Ausblick: Virtus Investment Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: Virtus Investment Partners gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)