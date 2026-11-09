Virtus Investment Partners Aktie
WKN DE: A0RK8G / ISIN: US92828Q1094
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09.11.2026 13:23:12
Virtus Investment Partners, Inc. Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $22.12 million, or $3.26 per share. This compares with $31.93 million, or $4.65 per share, last year.
Excluding items, Virtus Investment Partners, Inc. reported adjusted earnings of $39.67 million or $5.86 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.7% to $197.60 million from $216.39 million last year.
Virtus Investment Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.12 Mln. vs. $31.93 Mln. last year. -EPS: $3.26 vs. $4.65 last year. -Revenue: $197.60 Mln vs. $216.39 Mln last year.
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