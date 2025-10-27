Virtus Investment Partners informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Virtus Investment Partners hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,71 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 203,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at