Virtus Investment Partners stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Virtus Investment Partners ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Virtus Investment Partners die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Virtus Investment Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 4,05 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Virtus Investment Partners mit einem Umsatz von insgesamt 186,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at