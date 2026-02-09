Virtus Investment Partners: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Virtus Investment Partners hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Virtus Investment Partners 4,66 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,3 Millionen USD – eine Minderung von 10,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 233,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 19,97 USD gegenüber 16,89 USD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 830,59 Millionen USD – eine Minderung um 7,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 896,40 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at