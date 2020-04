VIRUS: Ärzte haben mehr Interesse an Videosprechstunden in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Krise steigt das Interesse an Videosprechstunden als Alternative zum Praxisbesuch. Nachdem dies im Januar und Februar 1700 Praxen beantragt hätten, seien es im März 19 500 gewesen, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) am Mittwoch in Berlin mit. Patienten mit dringenden Anliegen sollten aber trotz der Corona-Epidemie auch weiter zum Arzt gehen und sich dafür am besten vorher telefonisch in der Praxis anmelden. Wer als Arzt oder Psychotherapeut einen zertifizierten Videodienst nutzen will, muss dies bei der KBV anzeigen.

Mit Blick auf Lockerungen der massiven Alltags-Beschränkungen sagte KBV-Chef Andreas Gassen, es könne einen Ausstieg mit einem geringen und kontrollierten Risiko geben. Wichtig sei, epidemiologische Mindestziele zu erreichen, um den bisherigen "Terraingewinn" nicht zu gefährden. Die ambulante Versorgung, in der bisher sechs von sieben Corona-Patienten behandelt würden, müsse bei solchen Szenarien eine wesentliche Rolle spielen.

Skeptisch äußerte sich Gassen zu Überlegungen für eine Maskentragepflicht. Dies sei "ein bisschen Symbolpolitik", zumal es keinen wissenschaftlichen Beleg gebe, dass insbesondere selbstgebastelte Masken virologischen Schutz bieten./sam/DP/nas