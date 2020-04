VIRUS/Corona-Pandemie: Moskau will mehr Betten in Kliniken schaffen

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Hauptstadt Moskau erhöht wegen der Corona-Pandemie die Kapazitäten in den Krankenhäusern, weil es immer mehr Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf gibt. In den nächsten zwei Wochen werde die Zahl der Betten auf bis zu 10 000 aufgestockt, sagte die Vize-Bürgermeisterin Anastassija Rakowa am Samstag in Moskau. Ursprünglich sollten in Europas größter Metropole rund 20 000 Betten für Patienten mit dem hochansteckenden Virus reserviert werden. Sie werden in insgesamt 25 Krankenhäusern behandelt.

Der starke Anstieg von Behandlungen in Kliniken setze das Gesundheitssystem stark unter Druck, sagte Rakowa. Zuvor sprach sie davon, dass Rettungsdienste und Krankenhäuser bereits an ihren Grenzen arbeiteten. Nach Zahlen vom Samstag sind in Russland mittlerweile mehr als 100 mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierte Menschen gestorben. Rund 13 500 Infektionen wurden offiziell gemeldet.

Am stärksten betroffen ist Moskau. Dort sollen von diesem Montag an verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen das Virus gelten. Demnach muss die Mehrheit der Betriebe vorübergehend schließen. Krankenhäuser und Supermärkte bleiben geöffnet. Wer zur Arbeit gehen möchte, braucht eine Sondererlaubnis. Begründet wurde dies, weil viele Moskauer trotz Ausgangssperre auf die Straße gingen./cht/DP/nas