VIRUS: Erster Coronavirus-Todesfall in Litauen

VILNIUS (dpa-AFX) - Auch Litauen hat nun seinen ersten Coronavirus-Todesfall. Im Krankenhaus der Stadt Ukmerge im Osten des baltischen EU-Landes ist bei einer Patientin mit chronischen Erkrankungen nach deren Tod die Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden. "Es handelt sich um eine ältere Frau", sagte Vizegesundheitsminister Algirdas Seselgis am Samstag auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Bislang sei nicht bekannt, wie sich das Opfer mit dem Coronavirus infiziert habe. Seselgis zufolge könnte dies im Krankenhaus geschehen sein. Die Frau war wegen anderer Krankheiten in Behandlung. In Ukmerge wurde unter der Woche bei einem Klinikarzt das Virus nachgewiesen. Ob das Corona-Opfer mit dem infizierten Mediziner in Kontakt stand, werde noch überprüft, sagte Seselgis einem Bericht des litauischen Rundfunks zufolge.

In Litauen mit knapp drei Millionen Einwohnern gibt es bislang 69 nachgewiesene Infektionsfälle. Die Regierung in Vilnius hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen und das gesamte Land seit Montag für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt./awe/DP/stw