VIRUS: Erster Todesfall durch Corona in Finnland

HELSINKI (dpa-AFX) - In Finnland ist der erste Corona-Patient gestorben. Wie das Gesundheitsinstitut am Samstag mitteilte, handelt es sich dabei um eine ältere Person. Am Nachmittag waren in Finnland 531 Fälle von Infektionen mit dem Virus Covid-19 bekannt. 17 Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden. In Finnland herrscht seit Montag Ausnahmezustand. Schulen und Universitäten sind geschlossen, die Kindergärten haben aber weiter geöffnet. Alle Kultur- und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Versammlungen mit mehr als zehn Personen sind nicht mehr erlaubt.