VIRUS/Fallzahl steigt: 263 nachgewiesene Corona-Infektionen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die nachgewiesenen Coronafälle in der Hauptstadt nehmen weiter zu. Mit Stand Samstagnachmittag waren in Berlin 263 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, wie die Gesundheitsverwaltung am Sonntag mitteilte. 150 davon sind demnach Männer, 112 Frauen. Bei einer Person wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt würden 15 Menschen, alle anderen seien häuslich isoliert, hieß es. Die Kontaktpersonen der neuen Fälle würden im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert. Die Mehrzahl der Betroffenen (82) ist der Statistik zufolge zwischen 30 und 39 Jahren alt. Inzwischen gibt es aber auch 20 Fälle von Menschen, die über 60 Jahre alt sind und damit zu einer besonderen Risikogruppe gehören. Die gemeldeten Zahlen vom Samstag lagen noch bei 216 Fällen (Stand Freitagnachmittag), die vom Freitag (Stand Donnerstagnachmittag) bei 160./lex/DP/zb