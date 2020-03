VIRUS: Indiens Hauptstadt bestätigt ersten Patienten

NEU DELHI (dpa-AFX) - In der indischen Hauptstadt Neu Delhi mit seinen mehr als 20 Millionen Einwohnern ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um eine Person, die zuvor in Italien war, wie das indische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Damit gibt es insgesamt fünf bestätigte Covid-19-Fälle in dem mit 1,3 Milliarden Einwohnern zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt. Der erste Patient in Neu Delhi sei stabil und werde genau überwacht, hieß es.

Weitere Personen, die aus Wuhan und vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess evakuiert worden sind, sind zurzeit in Indien in Quarantäne. Auch Reisende aus China müssen in die Quarantäne, wie es vom Außenministerium hieß. Laut der indischen Regierung verlieren Ausländer, die von China nach Indien einreisen wollen, bereits erhaltene Indien-Visa.

Etliche indische Studenten in Italien forderten ihre Regierung auf, sie aus dem Land zu holen. Indische Medien berichten von rund 85 Studenten, die in der italienischen Stadt Pavia festsäßen, in der mehrere Menschen an Covid-19 gestorben sind. Sie hätten Angst. Einige hätten zwar Flüge zurück nach Indien gebucht, die später aber wegen des Virus gestrichen worden seien./asg/DP/jha