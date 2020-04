VIRUS: Kindergärten und Schulen in Dänemark öffnen wieder

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - In Dänemark können ab Mittwoch Zehntausende Kinder wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Nach Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie öffnet das skandinavische Land seine Schul- und Tageseinrichtungen für Kinder bis einschließlich zur fünften Schulklasse. Damit sollen Eltern entlastet werden, die ihre jüngeren Kinder in der Corona-Krise bislang neben der Arbeit zu Hause betreuen mussten.

Die Einrichtungen müssen dabei aber bestimmte Anforderungen wie einen ausreichenden Abstand zwischen den Kindern erfüllen können. Während viele Krippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen von Schulen in Dutzenden dänischen Kommunen bereits am Mittwoch öffnen werden, benötigen andere noch einige Tage, um diese Voraussetzungen zu schaffen. Sie sollen spätestens am kommenden Montag öffnen.

Für die Dänen ist es der erste Schritt einer vorsichtigen Lockerung der in ihrem Land ergriffenen Corona-Maßnahmen. Ihre Regierung hatte bereits früh und strikt auf die ersten bestätigten dänischen Infektionsfälle reagiert und am 14. März unter anderem die Grenzen geschlossen, darunter bis auf Weiteres auch diejenige nach Deutschland./trs/DP/fba