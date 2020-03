VIRUS/Lindner: Mehr Akzeptanz für Beschränkungen bei klarer Exitstrategie

BERLIN (dpa-AFX) - Eine klare Strategie für die Rückkehr zur Normalität nach Abflauen der Corona-Krise könnte nach Einschätzung der FDP die Geduld der Bürger angesichts der verhängten Beschränkungen erhöhen. "Gegenwärtig gibt es eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für die Freiheitseinschränkungen", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Montag in Berlin. Diese würden als verhältnismäßig eingeschätzt. "Eine klare geschlossene Kommunikation der Regierung und das Signal, dass man wirklich alles unternimmt, um schnellstmöglich zur Normalität zurückzukehren, könnte diese Akzeptanz länger erhalten."

"Uns geht es jetzt nicht um Termine", stellte Lindner klar. Seine Partei bekenne sich unverändert zum Instrument der Kontaktbegrenzung, um die Pandemie zu bremsen. "Aber mit großer Energie und koordiniert sollten die Regierungen in Bund und Ländern jetzt daran gehen, Elemente und Methoden zu entwickeln, wie wir in der nächsten Zeit auch schrittweise in die Normalität zurückkehren können. Eine solche koordinierte Strategie scheint gegenwärtig noch Mangelware zu sein." Auch die Kommunikation darüber sei noch widersprüchlich, kritisierte der Vorsitzende der Freien Demokraten./sk/DP/jha