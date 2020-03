VIRUS/Mit Atemmaske: Bolsonaro rät von Demonstration gegen Kongress ab

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine wöchentliche Live-Schalte auf Facebook am Donnerstag mit Atemschutzmaske abgehalten, nachdem sein Kommunikationssekretär Fábio Wajngarten positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Bolsonaro ließ sich ebenfalls testen. Aber er sagte in seiner Schalte auch, dass er noch auf das Ergebnis warte. Er riet zugleich von der Demonstration für die Regierung und gegen den Kongress sowie das oberste Gericht ab, zu der er für Sonntag aufgerufen hatte. "Was wir vermeiden müssen ist, dass es eine Explosion der Zahl von Infizierten gibt", sagte Bolsonaro.

Der Kommunikationssekretär Wajngarten war Teil der Delegation, die den Präsidenten auf eine Reise in die Vereinigten Staaten begleitet hatte. Am Samstag hatte er an einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Resort in Florida teilgenommen. Auf einem Foto auf seinem Instagram-Account war Wajngarten neben Trump zu sehen.

Bolsonaro hatte die Coronavirus-Krise bei seinem Besuch in den USA heruntergespielt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 am Mittwoch zur Pandemie erklärt hatte, sagte er, dass andere Grippe-Erkrankungen schon mehr Menschen getötet hätten. Die Zahl der Infizierten in Brasilien war zuletzt von einem Tag auf den anderen von 34 auf 52 gestiegen. Inzwischen hat Brasilien mehr als 70 bestätigte und mehr als 1400 Verdachtsfälle./mfa/DP/zb