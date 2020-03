VIRUS: Polizei verhängt Geldbußen gegen Tagestouristen an Belgiens Küste

BLANKENBERGE (dpa-AFX) - Belgiens Küste wird in der Coronavirus-Krise zur Tabuzone für Tagestouristen. Die Polizei kündigte an, alle Ausflügler und Zweitwohnungsbesitzer in den Küstenbadeorten zurückzuschicken. In Blankenberge errichtete sie dazu am Samstagmorgen sogar Kontrollposten an den Zufahrtsstraßen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Wer trotz der landesweiten Ausgangssperre ohne triftigen Grund an der Küste angetroffen werde, erhalte ohne weitere Vorwarnung eine Geldbuße, erklärte die Polizei./ff/DP/stw