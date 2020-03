VIRUS: Reservierungs-App lässt in den USA Termine für Einkäufe buchen

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die App OpenTable, über die man Tische in Restaurants reservieren kann, lässt in der Coronavirus-Krise nun auch Zeitfenster zum Einkauf in Supermärkten buchen. Die neue Funktion ist zunächst nur bei sieben Partnern in San Francisco und Los Angeles verfügbar. OpenTable sei aber in Gesprächen mit in den USA landesweit aktiven Ladenketten, erklärte das Unternehmen gegenüber dem Technologieblog "The Verge" in der Nacht zum Dienstag. Die Läden sollen dabei festlegen können, wie lange ein Einkauf dauern darf. Auch in Europa beschränken derzeit Geschäfte die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig in ihnen aufhalten dürfen./so/DP/mis