VIRUS/ROUNDUP: Keine Landegenehmigung in Moskau für deutsche China-Rückkehrer

BONN/BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Das Bundeswehrflugzeug mit Rückkehrern aus China an Bord hat am Samstag nicht wie ursprünglich geplant in Moskau zwischenlanden dürfen. Stattdessen sei der Flieger nach Helsinki umgeleitet worden, um die Crew auszutauschen und zu tanken, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstag in Bonn. "Wir haben die Überfluggenehmigung gehabt und auch die Landegenehmigung war in Aussicht gestellt. Das hat sich jetzt anders entwickelt."

Es sei dann zunächst wichtig gewesen, dass in Helsinki aufgetankt und die Crew ausgewechselt werden konnte, sagte Kramp-Karrenbauer. "Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen in Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam dann noch mit dem Auswärtigen Amt besprechen."

Die Maschine mit deutschen Staatsbürgern und Familienangehörigen an Bord war in der Nacht in der besonders vom Ausbruch des neuen Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan gestartet. Sie sollte am Nachmittag in Frankfurt/Main ankommen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in Bonn, die Menschen im Flieger seien alle symptomfrei. "Es kehren Gesunde zu uns nach Deutschland zurück." Zum Schutz der Betroffenen und der Bevölkerung sei es aber wichtig, dass sichergestellt werde, dass sich niemand infiziert habe. Es gebe eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen, in der noch keine Symptome auftreten, aber möglicherweise eine Infektion vorliegen könne. Deshalb sei es notwendig, die Rückkehrer für zwei Wochen in Quarantäne unterzubringen.

In dem Flugzeug befänden sich insgesamt 128 Passagiere, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU). Es handele sich um 102 deutsche Staatsbürger, die anderen 26 stünden mit ihnen in familiärer Verbindung.

Warum Russland die Zwischenlandung verweigerte, war zunächst offiziell nicht bekannt. Hintergrund könnte sein, dass die Regierung in Moskau zuvor die Sicherheitsregeln verschärft hatte. Der reguläre Flugverkehr zwischen Russland und China wurde zu großen Teilen eingestellt. Ankommende Flieger aus China durften an Russlands größten Flughafen Scheremetjewo nur noch an einem Terminal ankommen. Zudem wies Kremlchef Wladimir Putin das russische Militär an, ab Samstag russische Staatsbürger aus Wuhan auszufliegen. Nach Angaben der Agentur Tass leben in der Region Wuhan rund 300 Russen.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul kritisierte die von Moskau nicht erteilte Landegenehmigung scharf. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag: "Das war ein unfreundlicher Akt, der sich nicht wiederholen sollte. Zivilisierte Staaten sollten in humanitären Notlagen zusammenarbeiten. Russland war offenbar die Abweisung einer deutschen Militärmasche wichtiger als die Bereitschaft zur Hilfeleistung in Not geratener Menschen. Das spricht Bände." Wadephul ist in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik.

Nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen sollen die Menschen von Medizinern begutachtet und befragt werden. Sollte jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht. Danach sollen die Rückkehrer zu einem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen.

In Deutschland gibt es bisher sieben bestätigte Infektionsfälle. "Sie sind momentan alle in sehr gutem gesundheitlichem Zustand", betonte Spahn. Deshalb solle die Bevölkerung "zwar mit Wachsamkeit, aber auch mit der nötigen Gelassenheit" mit dem Thema Coronavirus umgehen, sagte Spahn in Hinblick auf die Angehörigen der Infizierten in Bayern, die nun teilweise von ihrer Umgebung gemieden würden. "Was mir am meisten Sorgen macht, sind die Verschwörungstheorien aller Art, die zurzeit in sozialen Medien verbreitet werden und die nur ein Ziel haben: Unsicherheit zu verbreiten."/pa/thc/hoe/DP/zb