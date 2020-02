VIRUS/Spahn: G7-Staaten verabreden abgestimmtes Vorgehen

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der G7-Staaten haben sich nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums am Montag über Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie verständigt. "Die Minister verabredeten ein so weit als möglich abgestimmtes Vorgehen bei den Reisebestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen, bei der Erforschung des neuen Virus und bei der Zusammenarbeit mit der WHO, der EU und China", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. "Eine angemessene Reaktion auf das Virus kann nur international und europäisch abgestimmt erfolgen", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn laut Mitteilung. Am Dienstag wollte sich der CDU-Politiker demnach mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien und Frankreich treffen./zc/DP/zb