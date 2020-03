VIRUS: Spieleentwickler-Konferenz GDC soll Anfang August nachgeholt werden

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Veranstalter der Spieleentwickler-Konferenz GDC glauben, dass sich die Coronavirus-Krise bis August soweit entspannt, dass sie das Event dann nachholen können. Die GDC Summer soll vom 4. bis 6. August in San Francisco stattfinden, wie sie in der Nacht zum Freitag mitteilten. Zur Games Developer Conference versammeln sich Insider aus der Spielebranche und Journalisten. Im vergangenen Jahr kamen 29 000 Teilnehmer. Für Ende August ist auch die Gamescom in Köln abgesetzt, die traditionell im Juni stattfindende Spielemesse E3 in Los Angeles wurde dagegen bereits abgesagt. Zuvor waren bereits die Entwicklerkonferenzen von Facebook, Google (Alphabet C (ex Google)), Microsoft und Apple abgesagt oder in Online-Events umgewandelt worden, die ursprünglich im Mai und Juni hätten stattfinden sollen./so/DP/zb