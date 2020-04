VIRUS/Umfrage: Mehrheit für Maskenpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Bundesbürger hält die Einführung einer Schutzmaskenpflicht einer Umfrage zufolge für richtig. 57 Prozent der Befragten sind dafür, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der nächsten Zeit beim Einkaufen oder im Nahverkehr verpflichtend zu machen, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Forsa-Erhebung hervorgeht, die RTL und ntv in Auftrag gegeben hatten. Besonders hoch war die Zustimmung demnach unter Frauen und älteren Menschen.

Nur gut ein Viertel der Befragten glaubt hingegen, dass man selbst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt ist, wenn man eine selbstgenähte Maske trägt oder sich ein Tuch oder einen Schal vors Gesicht bindet.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie setzen bereits erste Kommunen in Deutschland auf eine Maskenpflicht. Auch Österreich hatte Anfang der Woche eine solche Maßnahme angekündigt./haw/DP/nas