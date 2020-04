VIRUS: Von der Leyen sieht keinen raschen Ausstieg aus Grenzkontrollen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Grenzkontrollen in Europa. "Auf lange Sicht", wenn das Coronavirus bekämpft sei, müssten sämtliche Kontrollen im eigentlich grenzkontrollfreien Schengenraum wieder behoben werden, sagte sie am Mittwoch in Brüssel. Zum Schengenraum gehören die meisten EU-Staaten sowie Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein.

Das Bundesinnenministerium will die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen um weitere 20 Tage verlängern, wie am Mittwoch aus Sicherheitskreisen verlautete. Über Einzelheiten wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten sprechen./hrz/DP/fba