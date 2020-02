VIRUS: Weitere Todesfälle und Infizierungen in Südkorea

SEOUL (dpa-AFX) - Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden haben zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Zudem sei die Zahl der mit dem Erreger infizierten Menschen um 161 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag mit. Insgesamt wurden damit bisher 763 Infizierungsfälle in Südkorea erfasst. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf sieben.

In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo Covid-19 im Dezember ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionen gemeldet. Die Mehrheit der neuen Infizierungen konzentrierte sich erneut auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und deren Umgebung. Allein 129 neue Infizierungen wurden erneut unter Mitgliedern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu gezählt, die in Daegu stark vertreten ist. Mehr als die Hälfte der gesamten Fälle im ganzen Land entfällt auf Anhänger der Sekte.

Die Behörden untersuchen, ob die Infektionen unter den Anhängern möglicherweise von einem sogenannten Superverbreiter ausgingen. Eine 61-jährige Frau, die unter den Anhängern der Sekte als erster Infektionsfall erfasst wurde, soll trotz Krankheitssymptomen an Gottesdiensten der Kirche teilgenommen haben.

Eine andere Anhäufung von Infektionen gibt es unter Patienten und medizinischem Personal des Daenam-Krankenhauses in der unweit von Daegu gelegenen Stadt Cheongdo. Die stark betroffene psychiatrische Abteilung der Klinik wurde unter Gruppenisolierung gestellt. Die Regierung hatte am Sonntag die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen./dg/DP/zb