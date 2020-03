VIRUS: Weniger Verkehr an der deutsch-österreichischen Grenze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Situation an den deutschen Grenzübergängen zu Österreich hat sich inzwischen wieder entspannt. Das teilte die Bundespolizeidirektion München am Samstag auf Anfrage mit. Auch an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien laufe der Verkehr nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz problemlos. Die tschechische Polizei meldete nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK ebenfalls keine nennenswerten Behinderungen an der tschechisch-deutschen Grenze.

Während die Situation am Anfang noch schwierig gewesen sei, verhielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer nun vernünftig und verzichteten auf unnötige Fahrten, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München. "Die Bürger haben den Ernst der Lage begriffen und akzeptieren die Situation", sagte der Sprecher weiter. Mittlerweile kämen weniger Menschen zur Grenze zu Österreich als in den Tagen zuvor. Hauptsächlich würden Lastwagenfahrer die Grenze passieren. Ähnlich sieht es demnach an der tschechischen Grenze aus.

Die Kontrollen wegen der Corona-Pandemie an der deutschen Grenze zu Österreich haben am Montagmorgen begonnen. Tschechien führt seit dem vergangenen Samstag (14.3.) Grenzkontrollen zu Deutschland durch./pro/DP/stw