VIRUS/Zitate zur weltweiten Corona-Krise: Es geht 'um Leben und Tod'

BERLIN (dpa-AFX) - Die weltweite Corona-Krise lässt Politiker zu drastischen Worten greifen. Eine Auswahl vom Wochenende:

"Es ist die schwerste Krise für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg."

(Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, der am Samstagabend ankündigte, das Land, in dem an einem Tag 800 Menschen gestorben waren, werde die gesamte nicht lebensnotwendige Produktion schließen)

"Es ist nicht die Angst, die uns in unseren Häusern und Wohnungen hält. Es ist der Mut."

(Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, der seine Landsleute nach einer Woche Ausgangssperre zum Durchhalten aufrief und zugleich warnte, das Schlimmste stehe noch bevor)

"Es geht wirklich um Leben und Tod."

(Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht am Samstagmorgen im Radiosender Antenne Bayern über die Folgen der Corona-Krise.)

"Nur wenn Recht mit Sanktionen auch konsequent durchgesetzt wird, sind wir erfolgreich im Kampf gegen das Virus."

(NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der "Bild am Sonntag")

"Bei allem Verständnis für unterschiedliche Problemlagen von Region zu Region wäre es trotzdem sinnvoller, Maßnahmen länderübergreifend aufeinander abzustimmen, als in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass in jedem Land andere Regeln gelten."

(SPD-Chef Norbert Walter-Borjans)

"Dies ist der dritte und bislang größte wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schock des 21. Jahrhunderts und erfordert moderne, globale Anstrengungen, die dem Marshallplan und dem New Deal des letzten Jahrhunderts entsprechen."

(Der Chef der in Paris ansässigen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Generalsekretär Angel Gurría, am Samstag in einer Erklärung)

"Es ist lebenswichtig, dass die Maßnahmen, um soziale Distanz durchzusetzen, früh, entschieden und schnell umgesetzt werden. Nur so lässt sich die Ausbreitung des Virus verlangsamen und der Druck auf die Gesundheitssysteme reduzieren."

(EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in der "Welt am Sonntag)

"Es wird ein Paket sein, wie es noch niemand je zuvor gesehen hat."

(US-Präsident Donald Trump zu den Verhandlungen zwischen den Republikanern und den oppositionellen Demokraten über ein massives Coronavirus-Konjunkturpaket)/xxzz/DP/zb