VIS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VIS lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,59 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat VIS 4,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at