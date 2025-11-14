VIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VIS gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VIS 43,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,06 Prozent auf 3,76 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at