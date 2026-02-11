VIS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VIS präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VIS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at